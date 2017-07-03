Москва, 3 июля, 2017, 14:24 — ИА Регнум. На основе обсуждения проблем долевого строительства в ходе парламентских слушаний будут подготовлены поправки в правительственный законопроект о фонде участников долевого строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Многие нормы (проекта) закона нам не нравятся, мы считаем, их необходимо дорабатывать», — сказал спикер Госдумы.

Изменение законодательства в сфере долевого строительства необходимо, «в первую очередь, чтобы не допускать повторения того, что произошло на этом рынке», указал Володин, «с другой стороны, сделать все, чтобы права граждан были защищены».

«Мы считаем, что это важный, основной, ключевой можно сказать, момент, ключевое положение этого закона», — подчеркнул он.

В слушаниях участвуют 227 дольщиков, члены Совфеда, руководители ЦБ, представители страховых компаний, строительной индустрии и те, кто инвестировал свои средства, участники долевого строительства. При этом приглашены как те, кто кого коснется в будущем обсуждаемый закон, так и те, кто уже пострадал от недобросовестных строительных организаций.

«Считаем, что нам необходимо с их участием обсудить нормы действующего закона, при этом и не уходить от обсуждения тех проблем, которые волнуют обманутых дольщиков, возможно, мы найдем и решение их вопросов», — заявил Володин.

Правительственный законопроект о создании фонда обманутых дольщиков Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Впрочем, профильный комитет и другие депутаты сразу отметили, что документ необходимо доработать ко второму чтению. Так, в частности, правительство предлагает внести изменения в работу государственного компенсационного фонда долевого строительства и позволить фонду самому рассчитывать ставку для отчислений (сегодня ее размер составляет не более 1% от стоимости строительства одного дома). При этом, методику расчета правительство не представило.