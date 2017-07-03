Москва, 3 июля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. 3 июля в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, неформальный обед лидеров двух стран состоится вечером в рамках начинающегося официального визита председателя КНР.

Представитель Кремля также уточнил, что 4 июля Путин и Си Цзиньпин проведут полноформатные переговоры и подпишут ряд документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентно высоком уровне развития отношений между Пекином и Москвой. По его словам, Китай и Россия успешно создали механизмы для сотрудничества в различных областях, и наращивают взаимодействие ежегодно.

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