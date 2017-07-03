Москва, 3 июля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. 3 июля на Москву вновь обрушился ливень. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ситуационном центре Гидрометцентра, дожди и прохладная погода сохранятся до второй декады июля.

ИА REGNUM Ливень в Москве

По прогнозам синоптиков, к вечеру 3 июля дождь утихнет, однако межливневый перерыв продлиться недолго. 4 июля к московскому региону подойдёт очередной циклон, который принесёт новые осадки и похолодание. Небольшую передышку с относительно теплой погодой прогнозируют на 8 и 9 июля.

«Москва находится в зоне атлантического циклона, над городом и областью проходит холодный фронт. Сегодня в течение дня гроз и шквалистого ветра не будет, но обложные дожди продолжаться. Они будут идти в городе примерно до 16−17 часов», — пояснил заместитель руководителя ситуационного центра Юрий Варакин.

По его словам, циклон, разместившейся над Москвой, смещается с юго-запада на северо-восток, поэтому снижение осадков по Москве и области будет происходить не равномерно: на западе и юге они прекратятся раньше, а на востоке столицы и области продлятся до 21:00.

«Ночь ожидается без дождей. Однако уже завтра подойдёт очередной фронт, который принесет в регион новые порции дождя и похолодания. Температура на неделе будет понижаться. Если сегодня и завтра она ожидается всего на 2−3 градуса ниже нормы, то с четверга на пятницу снизится до 16−18 градусов, а в пятницу в отдельных районах Подмосковья до 15 градусов. Осадки продолжатся. На выходные наступит небольшое улучшение: возможно, в субботу — воскресение дожди остановятся, потеплеет, появится солнце. Наиболее вероятно, относительно оптимистичный погодный сценарий ожидается в воскресенье. Но поскольку Москва и область находятся в зоне циклона, и по региону проходит холодный фронт, то различия по температуре между отдельными районами будут достигать 5−6 градусов. Улучшения погоды следует ждать только, начиная со второй декады июля. Приблизительно 9 числа второго летнего месяца дожди прекратятся и потеплеет», — сообщил Юрий Варакин.

Как ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта Москвы, непрекращающиеся обложные дожди в Москве и области не повлияли на работу общественного транспорта, он пока работает штатно, хотя функционирует в усиленном режиме.

«Общественный и наземный городской транспорт справляется с нагрузками и никаких сбоев или перебоев, вызванных погодными условиям, не наблюдается. Тем не менее ситуация постоянно мониторится, и в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций или увеличения нагрузок моментально будут предприняты необходимые действия — на линии планируется сразу же вывести дополнительные транспортные средства, увеличится штатный состав сотрудников», — заявили в департаменте.

Столичный метрополитен также перешёл на усиленный режим работы.

«Работа станций и движение на открытых линиях постоянно находятся под усиленным контролем, чтобы в случае возникновения нештатных ситуаций моментально принять необходимые действия по их ликвидации», — сообщили ИА REGNUM в Московском метрополитене.

В главном управлении МЧС России по Московской области заявили об отсутствии серьёзных происшествий в связи с ливневыми дождями. Специалистами ведомства разработан комплекс мер по предотвращению возможных негативных последствий непогоды.

Напомним, с 30 июня по 2 июля по московскому региону прошло несколько волн мощнейших ливней. Ожидалось, что проливные дожди (а за три дня в столице выпала почти месячная норма осадков) не задержатся в регионе дольше ночи на 3 июля. Однако и утро понедельника началось с очередного штормового предупреждения от МЧС.

3 июля за несколько часов в городе выпало более 10 мм осадков. Объявлен желтый уровень погодной опасности.