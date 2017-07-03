Берлин, 3 июля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. «В то время, когда страны «двадцатки» возлагают надежды на то, что гамбургская встреча послужит объединению участников группы, Дональд Трамп, наоборот, ищет возможностей поссориться, — замечают корреспонденты немецкой Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен и Томас Зайберт. — Это лишний раз подчеркнула Ангела Меркель, на прошлой неделе давшая понять, что «существуют разногласия и они очевидны». Наиболее заметно это в отношении к соглашению по климату».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По мнению журналистов, фрау канцлер предстоит проявить твердость в отстаивании интересов Европы и остального мира — «соглашаться со всем, что предлагают Штаты, как это было до Трампа, значит для Меркель повредить собственному имиджу незадолго до выборов. Однако необходимость противостоять Трампу может привести в итоге к тому, что «двадцатка» превратится в «19+1», или, что точнее, в «19 — 1». Точно так же, как было в Таормине на саммите G7, когда вместо сложения пришлось вычитать».

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«Нынешний глава Белого дома будет стремиться проталкивать свои интересы и, чем сильнее он будет «топтаться по ногам Меркель», тем громче это будет сигнализировать внутриамериканским сторонникам и противникам Трампа: я борюсь за то, чтобы вам было хорошо, а Америка снова стала великой, — прогнозируют авторы. — Именно к такому выводу подталкивают и недавние слова Герберта Макмастера, советника по национальной безопасности президента США о том, что Трамп будет говорить об американском благосостоянии, американских интересах, американском лидерстве. Как видим, попыток укрепления международного сотрудничества на равных здесь даже близко нет».

«На полях саммита Трамп должен встретиться с Владимиром Путиным, который, как утверждают американские спецслужбы, вмешивался в избирательный процесс в США. Стукнет ли кулаком по столу хозяин Овального кабинета в беседе с хозяином Кремля? С одной стороны, должен, поскольку промолчав, укрепит подозрения на родине в том, что он играет в интересах русских и русские управляют им. С другой стороны, Путин — не тот человек, чтобы этого удара испугаться и пойти на сближение только из страха», — резюмируют корреспонденты немецкого издания.