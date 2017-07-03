Москва, 3 июля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Поступающая из разных источников информация о готовящихся провокациях со стороны террористов с применением химического оружия в Сирии требует тщательной проверки и пристального внимания со стороны мирового сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«Это поможет помешать бандитам и их спонсорам, нацеленным на создание почвы для провокаций в отношении действующих сирийских властей и не позволит совершить новое бесчеловечное преступление», — отметил парламентарий.

На этом фоне ранее звучавшие сообщения из США о возможных новых бомбовых ударах по правительственным силам Сирии и якобы существующих планах применения химического оружия со стороны сирийских властей выглядят как подготовительный информационный этап к новым провокациям, указал он.

«И если информация о готовящихся террористами преступлениях в двух сирийских городах подтвердится, то станет абсолютно очевидно какие силы на самом деле поддерживают американские военные в этой ближневосточной стране», — сказал депутат.

Железняк убежден, что «российские специальные службы совместно с коллегами из стран-партнеров по урегулированию в Сирии предпримут необходимые усилия, чтобы сорвать преступные планы террористов и показать истинное лицо тех, кто на словах ратует за мир, а на деле препятствует скорейшему уничтожению терроризма».