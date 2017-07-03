Валенсия, Испания, 3 июля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В испанской провинции Валенсия задержан российский гражданин, находившийся в международном розыске в 2011 года. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Гражданской гвардии Испании.

Victor Задержание

Отмечается, что в России мужчину подозревают в мошенничестве и преступлениях, связанных с причинением ущерба государственной казне. Его имя не разглашается, указаны лишь инициалы.

42-летнего гражданина РФ задержали в городе Аликанте. Уточняется, что он жил в Испании по поддельным документам, выдавая себя за выходца с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня суд мексиканского Канкуна определил срок предварительного заключения для проживающего в стране гражданина России — участника драки с местными жителями, произошедшей 19 мая. Российский гражданин, обвиняемый в убийстве мексиканца, проведет полтора года в тюрьме.

Напомним, живший в Мексике блогер публиковал в сети оскорбительные для мексиканцев ролики, после чего жители Канкуна избили его. В драке блогер смертельно ранил одного из нападавших, что стало причиной обвинения в убийстве. От помощи российской стороны блогер отказался.

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