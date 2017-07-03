Москва, 3 июля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Несоблюдение Вашингтоном принципа взаимности в отношении ситуации с арестом российской дипломатической собственности в США не может бесконечно продолжаться: терпение российской стороны — на исходе, сообщил журналистам 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе, — это тоже говорилось на разных уровнях. Что касается нюансов — это, скорее, вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — отметил он.

Напомним, в конце президентского срока Барака Обамы 35 дипломатов российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) были высланы из страны. Кроме того, в штатах Мэриленд и Нью-Йорк были закрыты две российские дипломатические дачи.

Эти действия объяснялись необходимостью введения в отношении России санкций — якобы из-за действий «российских хакеров». Российским дипломатам объявили, что доступ к дипломатическим дачам для них закрыт.

Американские СМИ разместили материал, в котором сообщалось, что на отобранных у России дипломатических объектах якобы были обнаружены следы демонтажа антенн, компьютеров и другого разведывательного оборудования.

29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти утверждения американских СМИ являются «чистой воды враньем».

По ее словам, подобная инсценировка могла быть организована американскими силовиками, которые получили вопреки дипломатическому иммунитету, доступ на российские объекты в то время, как дипломатам этот доступ заблокировали.