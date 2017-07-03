Барнаул, 3 июля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. «Совпадение дорог, включенных в программу «Безопасные и качественные дороги» и трасс, отмеченных гражданами как проблемные, составляет более 90%», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба Народного фронта Яков Шойхет.

Светлан Шаповалова Алтай. Дорога

Он полагает, что активистам удалось наладить конструктивное взаимодействие с правительством Алтайского края по многим актуальным проблемам граждан. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгений Якунин напомнил, что Алтайский край в этом году получил значительный объем средств на ремонт дорог.

«В свете этого хочу подчеркнуть, что у исполнительной власти региона есть понимание важности общественного контроля как за расходованием этих средств, так и за качеством ремонтных работ», — подчеркнул Евгений Якунин.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос о ходе реализации общественных предложений регионального отделения ОНФ в Алтайском крае правительством региона. «Стороны отметили положительную динамику и еще раз подтвердили взаимный контроль за их реализацией», — отмечают в ОНФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд рублей. В план ремонта включено 628 км автодорог, в том числе 500 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 990 погонных метров искусственных сооружений.

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В Барнауле за счет средств проекта «Безопасные и качественные дороги» будет капитально отремонтировано 93% дорог, отмеченных на сайте ОНФ, как «убитые». Одним из лидеров рейтинга стала улица Балтийская, ремонт которой планировался в 2018 г. в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Но с учетом мнения общественности решено провести ремонтные работы уже в этом году.