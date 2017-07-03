Вашингтон, 3 июля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что производство автомобилей Tesla Model 3 может быть запущено раньше обозначенного срока, об этом 3 июля сообщило издание The Guardian.

smnt Red Tesla Model 3

На своей странице в Twitter Маск написал, что Model 3 прошла все необходимые сертификационные тесты на две недели раньше запланированного срока. При этом он добавил, что первый автомобиль сойдет с конвейера завода еще до 7 июля 2017 года.

«Первым 30 клиентам Model 3 будет передана до 28 (июля 2017 года — ИА REGNUM )! Объем выпуска растет по экспоненте, поэтому в августе будет выпущено 100 автомобилей, а в сентябре — больше 1500, — написал глава Tesla, — похоже, в декабре мы сможем выпускать до 20 тыс. автомобилей».

Издание отмечает, что Model 3 создавалась как автомобиль для массового рынка, заявленная цена этого семейного электромобиля — $ 35 тыс., в то время как стоимость Model S была около $ 80 тыс.

Компанией предлагался вариант предварительного заказа Model 3, клиентам необходимо было внести $ 1 тыc., эта сумма входила в окончательную стоимость покупки. С апреля 2016 года в компанию поступило более 250 тыс. заказов.

Напомним, 19 июня 2017 года СМИ сообщали, что компания Tesla близка к тому, чтобы заключить соглашение о начале производства электрокаров в Китае. Сообщалось, что если это произойдет, Tesla получит выход на крупнейший в мире авторынок.