Барселона, Испания, 3 июля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. По сведениям испанских изданий El País и El Economista, правительство автономии, руководимое Карлесом Пучдемонтом, настроено изменить текст закона о «мгновенном переходе» Каталонии от статуса автономного сообщества в составе Испании к статусу независимого государства. Как утверждают журналисты, основываясь на информации, полученной из источников, близких к руководству Женералитата (правительства автономии), в новом тексте закона закладывается уже не два месяца на полное «рассоединение» с Испанией, а шесть. Все это время «закон о мгновенном переходе», состоящий из семи глав и 71 статьи будет играть роль Конституции новой страны.

(сс)marsir86 Каталония

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Новую дорожную карту сепаратистски настроенное руководство автономного сообщества хотело бы принять и утвердить уже в июле 2017 года, до ухода парламентариев в отпуск.

«Фактически Женералитат позаимствовал идею Учредительного собрания, реализуемую сейчас в Венесуэле президентом Мадуро, — подчеркивает El Economista. — Если результат планируемого на 1 октября, но пока не получившего статус легитимного, референдума будет для сепаратистов положительным, они в короткие сроки созовут Каталонскую Ассамблею, которая и должны будет выработать Конституцию страны».

Некоторые политологи в Мадриде считают, что «движения Барселоны, связанные с изменением дорожной карты, скорее, должны показать центру готовность автономии мягко отказаться от идеи отделения в обмен на дополнительные привилегии, чем жестко «отсоединиться».

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