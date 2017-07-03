Самара, 3 июля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Читайте также: Самарские власти указали пенсионерам, что с 1 марта отменят им льготы

Фото предоставлено Михаилом Матвеевым Пикет в Самаре 3 июля на площади Славы перед зданием областного правительства

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«Это первая акция протеста на площади Славы в Самаре за все время протестного движения пенсионеров, которая прошла 3 июля непосредственно у здания правительства Самарской области. Такие пикеты будут проходить ежедневно всю неделю, в том числе и перед зданием Самарской губернской думы, чтобы обратить внимание приехавшей в Самару комиссии из администрации президента. Пикеты согласованы», — прокомментировал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Парламентарий подчеркнул, что пикет, собравший 3 июля около 100 человек, прошел в поддержку выполнения поручений президента страны. Люди вышли с плакатами «Путин, верни льготы, забери Меркушкина» и «Меркушкина в отставку — вернуть льготы пенсионерам».

4 июля пикет состоится также перед облправительством и перед губернской думой, где намечено пленарное заседание.

«На данный момент самарцы рассчитывают на то, что поручение президента будет выполнено и что льготы пенсионерам будут возвращены, — отметил депутат. — Если же итогом работы этой комиссии из администрации президента будет заключение о том, что все в порядке и все, что отобрали, — отобрали правильно, то это может привести к переключению недовольства жителей с региональной власти на недовольство федеральными властями. А это окажет влияние на электоральные результаты будущих президентских выборов в нашей стране».

«На самом деле случайность, из-за которой Путин выбрал вопрос из Самарской области, глубоко не случайная, а старт и сигнал, посланный всем ветеранам в России, — президент их в обиду не даст, — продолжил Матвеев. — Если чиновник ущемляет права ветеранов, то президент, как гарант Конституции, вмешивается и наводит порядок. Его комиссия приезжает в регион, дает чиновникам по голове и возвращает ежемесячные денежные компенсации, льготы пенсионерам. Это поднимает рейтинг президента на фоне недовольства губернатором. Получается, что протест парадоксальным образом начинает работать на власть. Но если работа комиссии ни к чему не приведет, то пенсионеры резко разочаруются в президенте, и это сыграет против власти. Работа этой комиссии много значит для региона».

Как сообщало ИА REGNUM, во время прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня был задан вопрос из Самарского региона о том, что «самарский губернатор Меркушкин лишает ветеранов льгот». «Я не понимаю, как может губернатор Меркушкин (Николай Меркушкин, губернатор Самарской области — ИА REGNUM ), как и любой другой губернатор, лишить ветеранов федеральных льгот», — сказал президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов во время прямой линии.

«Проверю», — пообещал Путин.

«В 2017 году с учетом возможностей бюджета области было принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки остро нуждающимся, среди них — многодетные, опекунские и приемные семьи, сироты», — заявил ранее руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Илья Чернышев.

В Самарской области с начала 2017 года каждый месяц проходят согласованные с властями акции протеста с требованием вернуть льготы пенсионерам и льготным категориям граждан и отправить в отставку губернатора Николая Меркушкина. Последний митинг состоялся 28 мая около Дворца спорта авиационного завода. На этот раз в повестку митинга были включены новые требования — его участники выступали против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20−30 лет.

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«В Самаре на протяжении пяти месяцев люди выходят на митинги протеста, вызванные решением губернатора Николая Меркушкина и областной властью о сокращении объема социальной поддержки пенсионеров, — прокомментировал один из организаторов акции депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — В принятой на митинге резолюции указано, что с 1 января отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте с ограничением не более 50 поездок (после митингов с апреля лимит был увеличен до 60 поездок). С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые в меньшем объеме и не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим пенсионерам и неработающим, чья пенсия выше 19,5 тыс. рублей».

На митинге 28 мая впервые прозвучали политические требования.

«Мы обращаемся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить губернатора Николая Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и антисоциальной политикой по отношению к ветеранам, — привел слова из резолюции Михаил Матвеев. — Заявляем о своей решимости, в случае не исполнения властью справедливых требований возврата пенсионерам льгот, с осени перейти к более наступательным акциям протеста, перейдя в период президентской кампании бойкота выборов и включению в нашу социальную повестку акций протеста политических требований».

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