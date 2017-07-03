Пекин, 3 июля, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным изданием Quartz Financial, Китай в очередной раз продемонстрировал свои успехи в гонке за звание самой «образованной» страны. На этот раз, КНР заняла второе место в мире по количеству иностранных студентов из африканских стран.

Африканки

Данные статистики свидетельствуют о том, что за последние 15 лет количество студентов из Африки, прибывших в Китай для получения образования, увеличилось в 26 раз, пишет «Синьхуа».

Если в 2003 году в китайский университетах и институтах обучались около 2 тыс. африканских студентов, то к 2015 году их численность возросла до 50 тыс. человек. Безусловным лидером в данном списке остается Франция, ежегодно принимающая около 80 тыс. человек, Великобритания и США сместились на 3 и 4 места соответственно.

С 2006 года на территории КНР была введена стипендиальная программа для обучающихся из Африки. Данная программа рассматривается как одна из основных причин увеличения количества студентов из Африки.

По словам экспертов, увеличение количества африканцев, обучающихся в КНР, приведет к определенным внешнеполитическим успехам КНР в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на протяжении многих лет Китай является крупнейшим инвестором и партнером в Африке, на сегодняшний день торговля между Китаем и Африканскими странами находится на подъёме.