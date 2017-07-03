Грозный, 3 июля, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Аномальная жара пришла на Юг России и Северный Кавказ. В дневные часы в ряде регионов столбики термометров в течение трех дней со 2 по 4 июля поднимутся до +40.

LuidmilaKot Жара. Лето

Особенно жарко будет в северных и восточных районах Ставропольского края, в северных районах Чечни, в низменных районах Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ. Здесь в дневные часы температура будет достигать +40º.

Днем 4 июля по Астраханской области синоптики обещают до 40−42°, а в Калмыкии и того больше — до +44º. До такой высоты поднимутся столбики термометров в Черноземельском, Юстинском, Яшкульском районах республики.

В Карачаево-Черкесии днем обещают до +35°, местами до +37°. В Кабардино-Балкарии — 31−36 выше нуля, в степных районах до +38°. В Ингушетии — до + 30…35º, местами до 39º.

В степных районах республики Северная Осетия (Моздокский район) столбик термометра поднимется до 38º, температура воздуха в остальной части республики составит +30…+35º.

В Дагестане в горных и предгорных районах местами до + 35 º, в приморских районах днём не выше +34º. В Адыгее днем будет до +38°, в горах не выше + 32°.

Жарко и в Волгоградской области — днем +28…+33º, местами до +38º.

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Регионы юга России изнывают от жары

Напомним, сильная жара стояла в конце июня — начале июля и в 2016 году. Выше +40º отмечалось в Волгоградской и Астраханской областях. Экстренное предупреждение по сильной жаре объявляло МЧС на Кубани и на Черноморском побережье.

Как предупреждают в МЧС РФ, в эти дни в регионах Юга России существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных деформацией асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможно также отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

Жителей районов, где установится аномальная жара предупреждают о возможности тепловых ударов, также в спасательном ведомстве советуют обратить особое внимание на свое здоровье людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Потерпеть жителям Юга России надо до середины недели. После 5 июля ожидается спад жары и установление вполне комфортной для лета погоды.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июля, в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в июле на территории России прогнозируются природные катаклизмы. По его словам, «где — то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки». В связи с такими прогнозами Пучков призвал быть готовыми к принятию мер реагирования на возможные природные катаклизмы.