Ярославль, 3 июля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Инициативу о замене чугунных решеток на стальные на Первомайском бульваре Ярославля внес директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в проектном офисе губернаторского проекта «Решаем вместе». Замена чугунных решеток на стальные, вызывавшая большой общественный резонанс, входит в данную программу.

Решетка Первомайского бульвара в Ярославле

12 апреля в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля прошли общественные слушания по проекту преобразования Первомайского бульвара.

«Согласно проекту на бульваре должны поменять более двадцати скамеек и урн, а также заменить ограждение с чугунного на стальное. Стоимость проекта — 8,5 миллионов рублей. Около 500 тысяч будет финансироваться из городского бюджета, а остальное — из областного и федерального», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

Но общественных слушаниях присутствовало 29 человек и все они единогласно высказались за включение этого проекта в губернаторскую программу «Решаем вместе». Была избрана инициативная группа из трех человек, имена которых мало известны в Ярославле. Они должны контролировать работу и принимать ее готовность.