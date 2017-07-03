Москва, 3 июля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. В 1945 году польский город Краков избежал полного уничтожения благодаря именно советским военачальникам. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, комментируя принятый недавно закон о декоммунизации в Польше.

Краков. Жители города приветствуют советских солдат. 1945 год

По его мнению, данный закон был специально принят в Польше 22 июня 2017 г. в День памяти и скорби.

«Конечно, организаторы данной акции известно об особом значении этого дня для нашего народа, — сказал Нарышкин. — Им известно, что свыше 0,5 млн советских солдат полегло на польской земле».

Директор СВР добавил, что закон о декоммунизации в Польше направлен в первую очередь на разжигание конфликтов между самыми простыми людьми.

«Ее организаторы рассчитывают на эскалацию взаимного недоверия и неприязни», — отметил Нарышкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня сеймом Польши был принят закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим страну от фашистов во время Великой Отечественной войны. Следующей фазой борьбы с советским наследием должно было стать одобрение верхней палаты польского парламента.

В итоге в Польше разрешен снос почти 500 памятников.

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