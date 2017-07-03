Весь мир, 17 марта, 2005, 09:45 — ИА Регнум. Представители китайских властей заявляют, что речь идет о преднамеренном убийстве пассажиров двухэтажного автобуса. Первые данные расследования говорят, что причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство, которое установил недовольный жизнью шахтер. По-видимому, его уволили с работы. Напомним, в четверг, 17 марта, по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва пассажирского автобуса в китайской провинции Цзянси, 7 человек госпитализированы. Автобус следовал из города Шеньчжэнь (недалеко от Гонконга) в провинцию Чжэнцзян (чуть южней Шанхая). Взрыв был настолько сильным, что пострадали близлежащие дома и несколько прохожих. Тела погибших пассажиров автобуса изувечены настолько сильно, что их трудно опознать, отмечает "УралПолит.Ru"