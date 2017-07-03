Москва, 3 июля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В 10 столичных центрах «Мои документы» с 3 июля стартовал проект по предоставлению услуг ФКУ «Военный комиссариат города Москвы», сообщается на портале мэра Москвы.

Gov.spb.ru Военный билет

Это центры в таких районах, как Хорошевский, Ярославский, Новокосино, Капотня, Бирюлево Восточное, Северное Бутово, Раменки, Куркино, Тверской и Крюково.

Граждане смогут получить услуги постановки на воинский учет (снятие с воинского учета), внести изменения в документы воинского учета при переезде на новое место жительства или в связи с изменением семейного положения, образования, места работы или должности.

Кроме того, в центрах будут выдавать документы персонального воинского учета взамен утраченных или пришедших в негодность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.

Эти услуги предоставляют по территориальному принципу — то есть обратиться за ними могут только жители соответствующих районов столицы.

Читайте также: Заменить водительские права можно в МФЦ

Как сообщало ИА REGNUM, в Многофункциональных центрах периодически добавляются новые услуги для удобства граждан. Так, с 1 февраля 2017 года в России упростилась замена прав для водителей — теперь права заменить можно не только в ГИБДД, а в МФЦ.

Напомним, все городские центры работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. В «Моих документах» можно получить более 170 государственных услуг. В МФЦ есть дополнительные сервисы: фотокабина, терминал оплаты, аппарат для копирования, бесплатный Wi-Fi и др.

Читайте также: МФЦ смогут регистрировать рождение и смерть