Кемерово, 3 июля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Следователи Кемеровской области возбудили два уголовных дела по факту гибели двух новорожденных детей, сообщает 3 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Ben_Kerckx Мусор

По версии следователей, 23 июня в Новокузнецке на ленте конвейера в цехе завода по переработке мусора обнаружено тело новорожденного мальчика. Через несколько дней там же было обнаружено тело новорожденной девочки.

В ходе следственных мероприятий было установлено, с какого района города был привезен мусор, нашли водителей мусоровозов и выяснили маршрут их движения. На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы, которые покажут, были ли младенцы живорожденными, а также установят точную причину и дату смерти детей.

«Выделены ДНК-профили, которые позволят идентифицировать женщин, родивших детей. В настоящее время устанавливаются местные жительницы, которые имели признаки беременности, а в настоящее время они отсутствуют, при этом детей нет. Проверяются больницы, женские консультации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего следователи возбудили два уголовных дела по ст. 106 УК РФ («убийство матерью новорожденного ребенка»). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, убийство женщинами своих новорожденных детей не редкость. Так, в Перми 24-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка. Происшествие случилось в июне. На позднем сроке беременности женщина спровоцировала преждевременные роды, родила недоношенного жизнеспособного ребенка и утопила его. Совершив убийство, пермячка завернула тело дочери в пакет и увезла домой в село, где спрятала в гараже.

В июне в Нижнем Новгороде супружеская пара была осуждена за убийство новорожденного сына. В январе 2016 года женщина родила у себя дома здорового, доношенного мальчика. Спустя месяц после рождения родители утопили его в ванной и отвезли тело в лес. Приговором суда мужчине назначено 12 лет лишения свободы, женщине — 3 года лишения свободы.