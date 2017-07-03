Москва, 3 июля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро понижены к рублю на 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Kuba Центральный Банк России

Так, официальный курс доллара к рублю снизился на 41,67 копейки и составил 58,9695 рубля. Официальный курс евро уменьшился на 60,56 копейки и составил 67,2016 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 4 июля, снизилась до 62,6739 рубля (— 50,18 копейки).

На 3 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 59,38 рубля за американскую валюту и 67,80 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 30 и 31 копейку соответственно.

Цены на нефть демонстрируют рост — стоимость одного барреля марки Brent достигла 47,9 долларов за баррель. Однако на российскую валюту это практически не повлияло.

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