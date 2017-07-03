Москва, 3 июля, 2017, 13:37 — ИА Регнум.

Войну с Россией не рискнет развязать ни одно государство, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает 3 июля телеканал «Звезда».

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

По его словам, Россия — не конкурент НАТО, если сравнивать количество самолетов и кораблей. Однако эффективность российских вооруженных сил гарантирует, что никто не рискнет воевать с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2017 году страны НАТО увеличат расходы на оборону на $12 млрд, то есть на 4,3% больше чем в 2016 году. Статья расходов растет третий год подряд: с 2014 года военный бюджет НАТО увеличился на $46 млрд.

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29 июня представитель России в НАТО Александр Грушко заявил, что Москва негативно относится к увеличению расходов альянса на оборону. Он подчеркнул, что «сумма, которую выделяют только европейские члены НАТО на оборонные расходы, в четыре раза превышает российский бюджет»

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