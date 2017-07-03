Алтайский край, 15 декабря, 2009, 11:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае мать троих маленьких детей осуждена на 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили сегодня, 15 декабря, корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе краевой прокуратуре, женщине вынесен приговор по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 109 ч. 1, 156 УК РФ.

Также мать лишена родительских прав. Старшие дети помещены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Шестимесячная девочка погибла в апреле 2008 года из-за инфекционного заболевания верхних дыхательных путей и кожных покровов, развития выраженной гипотрофии.

Женщина проживала с гражданским супругом, его братом и детьми в антисанитарных условиях, злоупотребляла алкогольными напитками, не работала. Она не предоставляла дочерям полноценное питание, сезонную одежду, теплый кров. Женщина за личной гигиеной своих детей не следила, не пускала в дом врачей и педагогов школы.