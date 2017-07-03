Киев, 3 июля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. На Украине процедура снятия неприкосновенности с нескольких депутатов должна быть четко соблюдена. Об этом 3 июля в Раде заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает ИА REGNUM.

ВАДИМ ЧУПРИНА Андрей Парубий

«Верховная Рада рассматривает представления в отношении депутатов, которые имеют депутатскую неприкосновенность… Для этого есть достаточно времени. Насколько мне известно, уже на этой неделе регламентный комитет начинает рассмотрения по каждому представлению Генпрокуратуры. Регламентный комитет имеет время — 20 дней. Из них пять дней обязательны для дачи пояснений депутатам», — сказал Парубий.

По его словам, парламент не имеет права допускать ошибки в процедуре снятия депутатской неприкосновенности.

«Я рассчитываю на то, что в установленный срок, то есть до следующей пленарной недели все представления генпрокурора будут рассмотрены регламентным комитетом. Они не могут вноситься пакетом. Я подчеркиваю, что в этих вопросах четко должна быть соблюдена процедура… Я, как председатель ВР, буду добиваться, чтобы процедура по каждому представлению была соблюдена, а согласно процедуре, каждое отдельное представление должно рассматриваться в зале отдельно и голосоваться отдельно», — пояснил Парубий.

Он также отметил, что знает о расследовании ГПУ относительно некоторых министров только из открытых источников.

В свою очередь, 3 июля пресс-секретарь генпрокурора УкраиныЛариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что генпрокурор Юрий Луценко с 3 по 7 июля представит в комитете Рады по вопросам регламента представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пяти народных депутатов. Согласно сообщению, 3 июля, в 12:00 будет рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея (фракция «Народного фронта»).

«В работе комитета примет участие руководитель САП Назар Холодницкий», — уточнила Сарган.

Во вторник, 4 июля, в 10:00 комитет рассмотрит представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого (группа «Воля народа»). В работе комитета также примет участие Холодницкий. В среду, 5 июля, 10:00, по словам Сарган, члены комитета рассмотрят представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности парламентария Украины Андрея Лозового (фракция Радикальной партии).

В четверг, 6 июля, в 10:00 на комитете будут рассмотрены представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте народного депутата Максима Полякова (фракция «Народного фронта»).

В то же время Сарган не указала, когда парламентский комитет по вопросам регламента рассмотрит представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа, члена фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня генпрокурор Луценко направил в Раду представление на снятие неприкосновенности с пяти депутатов — Дейдея, Розенблата, Полякова, Лозового, Довгого. 29 июня Луценко также внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Добкина.