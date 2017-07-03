Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Дадонов продолжит карьеру клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Дадонов подписал с «Пантерз» контракт сроком на три года.

«Мы рады приветствовать Евгения. Он талантливый нападающий, который хорошо впишется в наш основной состав. Мы рады, что он решил продолжить карьеру в нашем клубе», — приводятся в сообщении слова генерального менеджера «Флориды» Дэйла Таллона.

Напомним, Евгений Дадонов уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2011 год, после чего перебрался в хоккейный клуб «Донбасс».

С 2014 года Дадонов играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне форвард провел в составе СКА 53 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 66 очков (30 шайб и 36 результативных передач). В розыгрыше Кубка Гагарина 19 он сыграл в 18 матчах, набрав 19 очков (9+10).

«Флорида» в сезоне 2016/17 заняла 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.