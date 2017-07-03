Ярославль, 3 июля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Ярославское отделение партии «Коммунисты России» подало в избирком жалобу на региональное отделение КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Ярославское отделение КПРФ Маршрутка с рекламой КПРФ в Ярославле

Поводом стала вызвавшая скандал реклама на маршрутных такси, которую, как заявили в КПРФ, сняли с автобусов по распоряжению мэрии города. Речь идет о лозунгах «Освобождение» и «Правда — значит КПРФ». «Коммунисты России» посчитали ее незаконной агитацией на дополнительных выборах в Ярославскую областную думу, которые состоятся 16 июля и в которых участвует кандидат от КПРФ.

«В обращении, которое подписал кандидат в губернаторы Кирилл Панько, просят проверить факт размещение рекламы партии КПРФ на маршрутках города. «Коммунисты России» считают, что это агитационный материал и просят разобраться из какого фонда он был оплачен», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Ленинской ТИК Валентина Щеглова.

Территориальная комиссия направила запрос в ярославское отделение партии КПРФ и перевозчику, чтобы получить дополнительную информацию для принятия решения. Срок принятия решения от пять до десяти дней, в зависимости от ответа перевозчиков и КПРФ.

В КПРФ удивлены тем, что на их рекламу жалуется кандидат в губернаторы, а не участник процесса в 9 округе.

«Нити управления этим процессом идут не в Вологду, где живет кандидат в губернаторы. Непонятно, почему вообще избирком принял такую жалобу: этот господин не является ни кандидатом по этому округу, ни жителем этого округа. Ее вообще по закону не должны были принимать. Имиджевая реклама не имеет никакого отношения к этой агитационной кампании. Также по всему городу висят плакаты ЛДПР и «Единой России», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.