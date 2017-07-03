Новокузнецк, Кемеровская область, 3 июля, 2017, 13:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области на мусороперерабатывающем предприятии найдены тела двух новорождённых младенцев. Региональные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка» (ст. 106 УК РФ).

Ben_Kerckx Свалка. Мусор

Как сообщили в ведомстве, 23 июня 2017 года на ленточном конвейере в цехе муниципального предприятия по мусоропереработке в городе Новокузнецке было обнаружено тело новорождённого мальчика. Через несколько дней там же было найдено тело новорождённой девочки.

Следователи уже установили, с какого района города привезён мусор, водителей автомобилей мусоровозов и их маршрут движения.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят, были ли дети живорождённые, а также их точную причину и давность смерти. Выделены ДНК-профили, которые впоследствии позволят идентифицировать женщин, родивших детей. В настоящее время устанавливаются местные жительницы, которые имели признаки беременности, а в настоящее время они отсутствуют, при этом детей нет. Проверяются больницы, женские консультации», — отметили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отметим, что только за первые четыре месяца 2017 года в Следственный комитет Кемеровской области поступило 40 сообщений о гибели детей в возрасте до 16 лет в результате несчастных случаев. Это на пять сообщений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идёт в том числе и о грудных детях.