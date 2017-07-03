Москва, 3 июля, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Уход иностранных инвесторов из российских акций — результат сложностей в отношениях между Россией и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июля заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рынок

Отток иностранных инвестиций из российских акций достиг рекордных уровней — с февраля 2017 года иностранцы вывели из страны порядка 1,6 млрд долларов. Так стремительно российские акции теряли инвесторов только в 2013 году, когда в целом наблюдался тренд на уход средств из развивающихся рынков.

«Отток с фондового рынка связана с опасениями, связанными с возможным ухудшением отношений РФ и США, а также с несостоявшимися надеждам на нормализацию отношений с приходом Дональда Трампа. Также большое влияние оказало падение цен на нефть и ухудшение перспектив российской экономики, а конфликт между Роснефтью и АФК дополнительно усилил страхи инвесторов», — уверен Деев.

При этом, отмечает он, в облигациях наоборот фиксируется приток капитала.

«То есть нерезиденты предпочитают консервативные активы, особенно в сочетании с carry-trade (операции по покупке высокодоходной и продаже низкодоходной валюты), тогда как рисковый фондовый рынок не дает необходимо сочетания рисков и доходности», — считает Деев.

Между тем, отмечает он, российский фондовый рынок еще долго не сможет восстановиться.

«К сожалению, для российского фондового рынка пока не видно особых перспектив. Ситуация сложная, а инвестиционная привлекательность, в том числе из-за корпоративных конфликтов и отсутствия адекватной защиты прав акционеров, не дает поводов для того, чтобы говорить о стремительно восстановлении», — отмечает Деев.

Однако, уверен он, на российской экономике этот факт пока никак не скажется, Так, отток иностранных средств вряд ли будет усиливаться, поскольку те игроки, которые уже хотели уйти с российского рынка акций, уже сделали это.

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«Кроме того, привлечение капитала за счет первичных размещений акций в условиях санкций не имеет смысла. Поэтому негатив, в целом, имеет место именно с точки зрения сложностей с привлечение капитала за счет фондового рынка», — считает Деев.