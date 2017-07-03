Москва, 3 июля, 2017, 13:18 — ИА Регнум. В Москве 3 июля выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

По данным синоптиков, в понедельник, 3 июля, выпадет до 10 миллиметров осадков в течение дня.

Месячная норма осадков в июле в Москве составляет 94 миллиметра.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня на Москву обрушилась супергроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром и сильным ливнем. За несколько часов выпала почти месячная норма осадков.

В результате разгула стихии погибли два человека, ещё 19 получили травмы различной степени тяжести.