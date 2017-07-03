Вашингтон, 3 июля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Последний сезон сериала «Игра престолов» может иметь меньше серий, но их хронометраж может быть увеличен до 80 минут — рассказала звукорежиссер и владелец компании Eargasm Паула Фэрфилд, об этом 3 июля сообщил портал Screen Rant.

Логотип Игра Престолов

Фэрфилд высказала данное предположение на фанатском мероприятии Con of Thrones, которое проходило в США с 30 июня по 2 июля 2017 года в городе Нашвилл штата Теннеси.

Звукорежиссер сказала, что, скорее всего, последний сезон будет состоять из шести серий общей длительностью 80 минут. При этом она отметила, что производство восьмого сезона только началось и все еще может измениться.

Издание пишет, что хотя данное сообщение может обрадовать фанатов, им необходимо помнить о том, что у подобного формата есть и минусы. В качестве примера приводится сериал «Шерлок».

У этого многосерийного фильма длинные серии, но в них, как правило, рассказываются самостоятельные и законченные истории, что и отличает его от привычного сериального формата «Игры престолов».

Напомним, первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет на телеканале HBO 16 июля. Второй полноценный трейлер продолжения сериала вышел 21 июня 2017 года на официальном Youtube-канале HBO, на данный момент ролик уже набрал более 19 млн просмотров.