Киев, 3 июля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. К принудительному юридическому взысканию средств у бывших владельцев «Приватбанка» приступил Национальный банк Украины, сообщает 3 июля пресс-служба регулятора.

TheLotCarmen «Приватбанк»

Согласно сообщению, новая стратегия в отношении бывших владельцев «Приватбанка» объясняется истечением срока добровольной реструктуризации их кредитов, который закончился 1 июля 2017 года.

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В связи с этим, Нацбанк приступит к действиям «аналогичным обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов». Отмечается, что в данном случае речь идет «в большей степени о принудительном взыскании».

Напомним, владельцами «Приватбанка» до его наицонализации являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Ранее Минфин Украины опубликовал письмо от 16 декабря 2016 года, в котором бывшие владельцы банка обязались после национализации провести реструктуризацию 75% кредитного портфеля банка до 1 июля.

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