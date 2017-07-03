Киев, 3 июля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Украина должна стать членом НАТО после Черногории. Об этом 3 июля в Раде заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Украина должна делать все возможное, чтобы как можно быстрее стать членом НАТО. На вопрос, нужно ли это НАТО? Я скажу: очевидно, сегодня Украина является очень важным партнером для НАТО. Потому что крупнейшая угроза, которая есть в мировой системе безопасности, находится как на Ближнем Востоке, так и в Черноморском регионе, где у нас подобные проблемы. В частности, в Грузии оккупирована часть территории и в Молдове у нас замороженный конфликт, и конечно, сегодня ведет борьбу Украина. НАТО, как структура, которая должна обеспечивать коллективную безопасность, понимает, что без решения и остановки «российской агрессии», она будет распространяться на другие страны мира. Сегодня это понимают во многих странах, которые ощущают на себе «российскую агрессию» и не только в милитаристском плане, но и в плане информационной агрессии, энергетической, кибератаках», — сказал Парубий.

Он сообщил, что блок НАТО заинтересован в изучении украинского опыта противостояния России.

«Опыт Украины, которая противостоит России, нужен всем членам НАТО. Более того, сегодня Украина и украинская армия могут быть очень твердым союзником в обеспечении всего Восточноевропейского региона, который является восточной границей НАТО. По логистике и способностям наша украинская армия способна предоставлять существенную поддержку странам Балтии и другим, которые граничат с Российской Федерации. У меня нет сомнений, что сотрудничество с Украиной выгодно также и НАТО», — добавил Парубий.

При этом он затруднился назвать сроки вступления Украины в НАТО и принятие «дорожной карты».

«Мы должны всеми силами приближать тот день, когда Украина сможет подать заявку (на вступление в НАТО — ИА REGNUM ). Я считаю, нашей целью должно быть вступление в НАТО, и я считаю, что Украина должна быть одним из следующих государств после Черногории, которое должно стать членом Североатлантического альянса. В современном мире говорить о терминах сложно. Когда кто-то говорит о перспективе в 5−7 лет, то мы видим, что события последних лет являются настолько динамическими, что это может произойти на любом этапе. Я не приверженец назначать четкие даты в этом вопросе… Решение о членстве Украины в НАТО может возникнуть неожиданно быстро как для Украины, так и для НАТО. Нам надо просто идти неизменно тем путем и приближать этот день», — считает глава парламента.

По его словам, НАТО четко дало понять, что примет Украину в альянс.

«Есть решение саммита НАТО о том, что Украина будет членом НАТО. И на последней парламентской ассамблеи, которая проходила в Тбилиси, президент парламентской ассамблеи НАТО, выразил свою уверенность в том, что Украина должна стать членом НАТО и Украина будет членом НАТО. Я могу говорить о четких и твердых сигналах, которые поступают в рамках нашего межпарламентского сотрудничества», — добавил Парубий.

Он также проинформировал, что большинство украинцев готово поддержать вступление Украины в НАТО.

«Последний опрос Центра Разумкова, об этом я говорил в выступлении. Когда мы проводим общий опрос, то около 50% населения являются сторонниками (вступления Украины в НАТО — ИА REGNUM ). Центр Разумкова поставил вопрос: Сколько людей придет на референдум? Если я не ошибаюсь, 62% опрошенных заявили, что готовы принять участие в референдуме. Из тех, кто готов принять участие в референдуме — 70% подтвердили, что проголосуют за вступление Украины в НАТО. Это последние данные Разумкова», — напомнил Парубий.

Напомним, 8 июня Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект №6470, который на законодательном уровне закрепила намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики».

Парламент юридически закрепил членство в НАТО в качестве приоритета внешней политики Украины. В тексте законопроекта приоритетами национальных интересов указываются интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и вступление в евроатлантическое пространство безопасности (НАТО). До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться на всеукраинском референдуме. «Решение о вступлении или невступлении в НАТО — это исключительно компетенция украинского народа. Мы наработали критерии, по которым Украина будет отвечать требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ на референдуме сможет решить, вступать или не вступать в НАТО», — сказал Порошенко.