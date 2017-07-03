Украина хочет вступить в НАТО после Черногории. «70% украинцев за»
Киев, 3 июля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Украина должна стать членом НАТО после Черногории. Об этом 3 июля в Раде заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает ИА REGNUM.
«Украина должна делать все возможное, чтобы как можно быстрее стать членом НАТО. На вопрос, нужно ли это НАТО? Я скажу: очевидно, сегодня Украина является очень важным партнером для НАТО. Потому что крупнейшая угроза, которая есть в мировой системе безопасности, находится как на Ближнем Востоке, так и в Черноморском регионе, где у нас подобные проблемы. В частности, в Грузии оккупирована часть территории и в Молдове у нас замороженный конфликт, и конечно, сегодня ведет борьбу Украина. НАТО, как структура, которая должна обеспечивать коллективную безопасность, понимает, что без решения и остановки «российской агрессии», она будет распространяться на другие страны мира. Сегодня это понимают во многих странах, которые ощущают на себе «российскую агрессию» и не только в милитаристском плане, но и в плане информационной агрессии, энергетической, кибератаках», — сказал Парубий.
Он сообщил, что блок НАТО заинтересован в изучении украинского опыта противостояния России.
«Опыт Украины, которая противостоит России, нужен всем членам НАТО. Более того, сегодня Украина и украинская армия могут быть очень твердым союзником в обеспечении всего Восточноевропейского региона, который является восточной границей НАТО. По логистике и способностям наша украинская армия способна предоставлять существенную поддержку странам Балтии и другим, которые граничат с Российской Федерации. У меня нет сомнений, что сотрудничество с Украиной выгодно также и НАТО», — добавил Парубий.
При этом он затруднился назвать сроки вступления Украины в НАТО и принятие «дорожной карты».
«Мы должны всеми силами приближать тот день, когда Украина сможет подать заявку (на вступление в НАТО — ИА REGNUM ). Я считаю, нашей целью должно быть вступление в НАТО, и я считаю, что Украина должна быть одним из следующих государств после Черногории, которое должно стать членом Североатлантического альянса. В современном мире говорить о терминах сложно. Когда кто-то говорит о перспективе в 5−7 лет, то мы видим, что события последних лет являются настолько динамическими, что это может произойти на любом этапе. Я не приверженец назначать четкие даты в этом вопросе… Решение о членстве Украины в НАТО может возникнуть неожиданно быстро как для Украины, так и для НАТО. Нам надо просто идти неизменно тем путем и приближать этот день», — считает глава парламента.
По его словам, НАТО четко дало понять, что примет Украину в альянс.
«Есть решение саммита НАТО о том, что Украина будет членом НАТО. И на последней парламентской ассамблеи, которая проходила в Тбилиси, президент парламентской ассамблеи НАТО, выразил свою уверенность в том, что Украина должна стать членом НАТО и Украина будет членом НАТО. Я могу говорить о четких и твердых сигналах, которые поступают в рамках нашего межпарламентского сотрудничества», — добавил Парубий.
Он также проинформировал, что большинство украинцев готово поддержать вступление Украины в НАТО.
«Последний опрос Центра Разумкова, об этом я говорил в выступлении. Когда мы проводим общий опрос, то около 50% населения являются сторонниками (вступления Украины в НАТО — ИА REGNUM ). Центр Разумкова поставил вопрос: Сколько людей придет на референдум? Если я не ошибаюсь, 62% опрошенных заявили, что готовы принять участие в референдуме. Из тех, кто готов принять участие в референдуме — 70% подтвердили, что проголосуют за вступление Украины в НАТО. Это последние данные Разумкова», — напомнил Парубий.
Напомним, 8 июня Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект №6470, который на законодательном уровне закрепила намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики».
Парламент юридически закрепил членство в НАТО в качестве приоритета внешней политики Украины. В тексте законопроекта приоритетами национальных интересов указываются интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и вступление в евроатлантическое пространство безопасности (НАТО). До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться на всеукраинском референдуме. «Решение о вступлении или невступлении в НАТО — это исключительно компетенция украинского народа. Мы наработали критерии, по которым Украина будет отвечать требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ на референдуме сможет решить, вступать или не вступать в НАТО», — сказал Порошенко.