Москва, 3 июля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского долгового рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

catmoz Нефть

По его мнению, «последовательное повышение ставок в США и их снижение в России делает российские ОФЗ менее привлекательными для иностранцев. Тем временем цены на нефть прицелились на отметку в $50 за баррель марки Brent. Вероятно, уровень будет достигнут уже на этой неделе. Это позитивный сигнал для российского фондового и валютного рынка».

«3 июля утром на торгах московской биржи курс доллара находится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется вблизи 67 рублей 40 копеек, индекс ММВБ держится на уровне 1880 пунктов, а цены на смесь Brent близки к 49 долларам за баррель», — привел цифры эксперт.

«Поводом для роста цен на черное золото стала публикация данных из США. Как стало известно, впервые за долгий период времени число буровых установок в Штатах сократилось. Однако сокращение довольно символическое — всего на две установки», — отметил Задоя.

«Но рынок сейчас подхватывает любые позитивные новости, и спекулянты тянут котировки нефти вверх. Это хорошо и для рубля и для российских акций. Однако задор покупателей нефти может иссякнуть после достижения $50 за баррель, и начнется коррекция», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 3 июля цены на нефть увеличиваются на данных из США о снижении числа буровых установок. Нефть марки Brent впервые с 12 июня превысила отметку $49. Так, утром стоимость Brent выросла на 0,66% — до $49,09 за баррель. Цена на WTI увеличилась на 0,76% — до $46,39.

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