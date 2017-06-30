Тюмень, 3 июля, 2017, 13:09 — ИА Регнум. В Тюменской области всю ночь со 2 на 3 июля искали пропавшего четырехлетнего мальчика. Ребенка обнаружили водолазы на берегу реки Иртыш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

(сс)Unknown Водная гладь

Мальчик пропал вечером 2 июля в Тобольске, неподалеку от реки Иртыш. Семья выехала на природу. Два сына пошли гулять. Старший, семилетний ребенок, потерял брата. Около 21:00 (20:00 мск) родители сообщили в дежурную часть полиции о том, что не могут найти младшего сына. К поиску подключились волонтеры, сотрудники МЧС, спасатели. Искали всю ночь.

Утром 3 июля у кромки реки Иртыш была найдена обувь ребенка. Затем водолазы нашли и тело мальчика.

Предварительная версия следствия — ребёнок упал с обрыва. Проводится доследственная проверка.

Напомним, в Когалыме (ХМАО) 29 июня нашли тело утонувшего 11-летнего мальчика, который без спроса пошел купаться в реке с товарищем. Тело ребенка нашли водолазы через десять дней после пропажи.