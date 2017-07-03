Махачкала, 3 июля, 2017, 13:08 — ИА Регнум. ЧП на АЗС в Дагестане с гибелью двух человек произошло, по предварительным данным, из-за несоблюдения техники безопасности, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе МВД по Дагестану.

eluela31 Пожар

«По предварительным данным, на АЗС в Тарумовском районе проводились сварочные работы. Из-за несоблюдения техники безопасности произошел пожар. От ожогов погибли двое рабочих», — рассказал представитель пресс-службы.

По факту пожара и гибели двух человек на АЗС в Тарумовском районе Дагестана назначена доследственная проверка.

«Если будет установлено, что люди погибли из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности, будет принято соответствующее процессуальное решение», — заявил старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

В Минздраве Дагестана сообщили, что других пострадавших при взрыве нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на АЗС «Газпромнефть» на 320-м километре автодороги Махачкала — Астрахань в Тарумовском районе Дагестана произошел в понедельник утром. Его площадь составила около 400 кв. метров.

Это второе ЧП на АЗС в Дагестане в 2017 году. 28 января в Махачкале взорвалась АЗС на улице Булача. В результате пострадал 26-летний работник заправки. По данным МЧС, взрыв стал результатом возгорания емкости с газом.

Хроника взрывов на АЗС в Дагестане

В сентябре 2016 года в Хасавюрте три человека были госпитализированы в результате пожара на АЗС. Причиной стала утечка газа из поврежденной цистерны.

В марте 2016 года в Кизляре при перекачке сжиженного газа из автоцистерны в хранилище АЗС произошел пожар, а затем взрыв. Части заправки разлетелись в радиусе 400 метров. Пострадали 40 человек, шесть из которых были госпитализированы. Повреждения получили 40 жилых домов, а также две школы и один детский сад.

В июле 2015 года в Тляратинском районе взорвалась газовая цистерна после пожара на АЗС.

В сентябре 2015 года в Махачкале взорвалась заправка по улице Шоссе Аэропорта. В результате один человек погиб. Причиной вновь стали нарушения правил безопасности.

В августе 2014 года в центре Махачкалы на автозаправке произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще трое получили сильные ожоги. Причина — нарушение правил техники безопасности.

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Прокуратура Дагестана после каждого взрыва начинает массовую проверку деятельности АЗС во всех муниципалитетах республики. Летом 2016 года из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности и лицензирования деятельности была приостановлена работа двенадцати АЗС в Кизляре и Казбековском районе. Однако взрывы все продолжаются.

По данным ГУ МЧС по Дагестану на апрель 2017 года, в республике работает 621 АЗС, из них 173 имеют лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию опасного непроизводственного объекта. По информации ведомства, большинство объектов данной категории эксплуатируются с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.