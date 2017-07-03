Москва, 3 июля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Количество уничтоженных санкционных товаров, ввезеных из Европы на территорию России, за первые пять месяцев текущего года увеличилось на 79%. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС).

Рынок фрукты

В ведомстве отметили, что бизнесмены все чаще стали идти на различные «серые схемы», выдавая европейские овощи и фрукты за африканские.

«После введения санкций африканские страны не стали массово выращивать и поставлять нам фрукты», — говорит главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Он добавил, что фрукты из Африки если и поступают в РФ в промышленных масштабах, то по фальшивым документам.

Отмечается, что ФТС в 2017 г. изменила тактику мобильных групп по выявлению санкционных товаров, поэтому провезти через границу плодоовощную продукцию будет сложнее. Так, если раньше сотрудники патрулировали приграничные дороги или стояли в засадах, то сейчас основной упор сделан на сбор и анализ оперативной информации.