Кострома, 3 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Трехэтажный 18-ти квартирный дом строится в Костроме «для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Об это сегодня, 3 июля, сообщили в администрации города.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Согласно проекту, сироты будут жить в трехэтажном доме, площадь каждой из квартир в котором составит 33 метра. Уже залит фундамент, начинается возведение стен и кровли. До конца 2017 года дом должен быть введен в эксплуатацию

Стоимость работ составит почти 17,5 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет субвенций областного и федерального бюджета.

По данным на 1 января 2017 года в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Костромской области находилось 16 воспитанников, в том числе 3 сирот и 12 — оставшихся без попечения родителей.

База данных детей-сирот Костромской области содержит 56 анкет