В Костроме строят дом для детей-сирот
Кострома, 3 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Трехэтажный 18-ти квартирный дом строится в Костроме «для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Об это сегодня, 3 июля, сообщили в администрации города.
Согласно проекту, сироты будут жить в трехэтажном доме, площадь каждой из квартир в котором составит 33 метра. Уже залит фундамент, начинается возведение стен и кровли. До конца 2017 года дом должен быть введен в эксплуатацию
Стоимость работ составит почти 17,5 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет субвенций областного и федерального бюджета.
По данным на 1 января 2017 года в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Костромской области находилось 16 воспитанников, в том числе 3 сирот и 12 — оставшихся без попечения родителей.
База данных детей-сирот Костромской области содержит 56 анкет