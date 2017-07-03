Лондон, 3 июля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге стоит рассматривать как сигнал мировому сообществу. Москва и Пекин намерены выступать единым фронтом как ключевые партнеры, передает ВВС.

Mil.ru Россия и КНР

По словам эксперта британского аналитического центра Verisk Maplecroft Дарага Макдауэла, остановка Си Цзиньпина в Москве «по пути» на саммит G20 — не случайна. Центральной темой встречи Путина с главой КНР станут торговые отношения двух стран.

Тем самым лидеры России и Китая дают понять, что в дальнейшем их страны стоит воспринимать как ключевых партнеров. Москва заинтересована в тандеме, чтобы достигнуть баланса в отношениях с Западом, а Пекин хочет доказать, что способен диктовать свои правила игры на международной арене, поясняет аналитик.

Макдауэл добавил, что главы государств, встречаясь перед самым саммитом «двадцатки», как бы говорят Западу: «Вы были центром власти вчера, а мы являемся ей сегодня. За нами — будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин, готовясь к визиту в Россию, заявил о беспрецедентно высоком уровне развития отношений между двумя странами. По его словам, Китай и Россия успешно создали механизмы для сотрудничества в различных областях, и наращивают взаимодействие ежегодно. Китайский лидер также отметил, что с Владимиром Путиным его связывает личная дружба и хорошие рабочие отношения.