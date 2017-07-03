Симферополь, 3 июля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. В Крыму из-за высокой температуры, достигающей 40 градусов, начинает разрушаться дорожное полотно. Ситуацию усугубляют многотонные грузовики, движущиеся по ним порой с большим перегрузом. Об этом 3 июля сообщают «Аргументы недели — Крым».

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

В качестве примера издание опубликовало видео, на котором демонстрируется участок дороги с образовавшимися колеями на правой стороне дороги. При этом этот участок был капитально отремонтирован всего лишь два года назад. «То ли технологии были выбраны не подходящие крымскому климату, то ли на материалах сэкономили, а может и то и другое», — отмечается в сообщении.

Как правило, особенно заметен дефект на подъемах, где машинам приходится ехать с меньшей скоростью, в результате чего давление колес на покрытие становится больше. При этом важным фактором, приводящим к повреждению дорог, может быть перегруз фур, которые везут больше положенного ради снижения стоимости товара.

«На уровне слухов часто можно услышать — к примеру, машины, вместо положенных 40 тонн загружают до 70-и, и по-разному решая вопрос при прохождении керченской переправы, везут много лишку», — указывают «Аргументы недели».

Отметим, что сейчас в Крыму вступили в силу летние ограничения проезда некоторых видов тяжелого транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам. Ограничения действуют на региональных дорогах Крыма в период с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10:00 до 22:00 часов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов.