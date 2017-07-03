Москва, 3 июля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Сбербанк России с 1 июля снизил на 2−6 процентных пунктов ставки по массовым кредитным картам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ketrin.sv Сбербанк России

Согласно сообщению, ставки снижены по картам по продуктам Classic, Gold, а также по картам моментальной выдачи.

У клиентов, получивших карту после предварительно одобренного предложения банка, ставка по ней составит 23,9% годовых, без предложения — 27,9%.

Всего с января 2017 года, по данным Сбербанка, кредитный портфель по картам вырос на 32,1 млрд рублей по сравнению с началом года. Доля Сбербанка на этом рынке составляет 44%.

Ранее Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам — до 4 п.п., минимальная ставка составила 12,9%.

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