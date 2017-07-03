Москва, 3 июля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал обеспечить безопасность туристов на Байкале в Иркутской области.

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«Обеспечьте безопасность всех туристических маршрутов, которые в этом году загружены в полтора раза больше, чем в предыдущем», — сказал Пучков на селекторном совещании.

Каждый турист должен знать все правила пожарной безопасности и неукоснительно выполнять требования всех нормативных документов, потребовал министр.

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Пучков обратил внимание на неукоснительное соблюдение особого противопожарного режима в регионах со сложной лесопожарной обстановкой — в Туве, Якутии, Бурятии, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, а также в Иркутской области.