Анкара, 3 июля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Силы безопасности Турции за последнюю неделю нейтрализовали 70 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 3 июля Anadolu.

Иван Юдинцев REGNUM Турция vs Курды

По данным министерства внутренних дел страны, в период с 26 июня по 3 июля было проведено 774 спецоперации против повстанцев из РПК.

Из 70 человек 55 курдов было убито, четверо захвачено в плен, еще 11 человек сдались правительственным войскам.

Кроме того, силы безопасности уничтожили семь укрытий, в которых прятались повстанцы, и 34 заложенных фугаса.

Во время спецопераций было изъято 129 ручных гранат, 65 винтовок и около 3 тыс. кг материалов, используемых в изготовлении взрывчатых веществ.

Напомним, РПК ведет борьбу с правительством Турции с 1984 года, главная цель повстанцев — создание собственной автономии в рамках государства. С начала конфликта между курдами и правительственными войсками погибли десятки тысяч человек.