Москва, 3 июля, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовила официальный бюллетень для выборов президента крупнейшего в России фестиваля рок-музыки «Нашествие», передает НСН.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

Отметим, выборы президента «Нашествия» впервые пройдут в 2017 году по инициативе главы ЦИК Эллы Памфиловой.

По предварительным данным, лидером праймериз стал Валерий Кипелов. С отрывом в сотню голосов за ним следует экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин.

Далее с большим отрывом от остальных следуют Константин Кинчев и Юрий Шевчук. Легенды рока идут ноздря в ноздрю, оставляя позади Сергея Шунрова, Андрея Князева и Илью Черта.

Nashestvie.ru Бюллетень для выборов президента рок-фестиваля Нашествие

Добавим, что самые необычные в России выборы поддержали Центризбирком, музыканты и их поклонники и партнеры фестиваля.

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Как сообщало ИА REGNUM, прямые выборы президента «Нашествия — 2017» пройдут с 7 по 9 июля в поле Большого Завидова Тверской области. Каждому желающему ЦИК РФ выдаст официальный бюллетень с именами десяти кандидатов, за которых можно будет отдать свой голос.

Имя победителя будет объявлено со сцены рок-фестиваля 9 июля 2017 года. Это сделает лично председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

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