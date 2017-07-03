Стал известен прототип миньона Мэла из мультфильма «Гадкий я 3»
Вашингтон, 3 июля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Была обнародована история появления миньона Мэла, который возглавил восстание против Грю в третьей части анимационного фильма «Гадкий я 3», о том, как персонаж появился на свет, рассказал один из руководителей проекта Эрик Гильон, об этом 2 июля сообщил The Hollywood Reporter.
Оказалось, что прототипом для Мэла стал исполнительный директор Illumination Entertainment Кристофер Меледанри. Гильон, который также является одним из создателей персонажей мультфильма, несколько лет назад придумал дизайн открытки к его дню рождения.
«Я тогда изобразил Криса в виде миньона, впоследствии при создании Мэла я использовал тот же дизайн и стрижку, как и на этой поздравительной открытке», — рассказал дизайнер.
Сам Меледанри сообщил, что его любимым персонажем является Бальтазар Брэтт. По словам руководителя Illumination Entertainment этот злодей одержим 80-ми, когда он, будучи ребенком, в течение короткого времени был звездой.
«Он не может принять тот факт, что больше не интересен своим фанатам и пытается отомстить миру, который отвернулся от него. Он делает это в образе взрослой версии своего детского телевизионного персонажа», — пояснил Кристофер Меледанри.
Напомним, мировая премьера третьей части «Гадкий я» прошла 14 июня 2017 года. Картина уже собрала по миру около более $ 192 млн при бюджете в $ 80 млн. В России фильм впервые был показан на больших экранах 29 июня.