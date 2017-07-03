Вашингтон, 3 июля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Была обнародована история появления миньона Мэла, который возглавил восстание против Грю в третьей части анимационного фильма «Гадкий я 3», о том, как персонаж появился на свет, рассказал один из руководителей проекта Эрик Гильон, об этом 2 июля сообщил The Hollywood Reporter.

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Оказалось, что прототипом для Мэла стал исполнительный директор Illumination Entertainment Кристофер Меледанри. Гильон, который также является одним из создателей персонажей мультфильма, несколько лет назад придумал дизайн открытки к его дню рождения.

«Я тогда изобразил Криса в виде миньона, впоследствии при создании Мэла я использовал тот же дизайн и стрижку, как и на этой поздравительной открытке», — рассказал дизайнер.

Сам Меледанри сообщил, что его любимым персонажем является Бальтазар Брэтт. По словам руководителя Illumination Entertainment этот злодей одержим 80-ми, когда он, будучи ребенком, в течение короткого времени был звездой.

«Он не может принять тот факт, что больше не интересен своим фанатам и пытается отомстить миру, который отвернулся от него. Он делает это в образе взрослой версии своего детского телевизионного персонажа», — пояснил Кристофер Меледанри.

Напомним, мировая премьера третьей части «Гадкий я» прошла 14 июня 2017 года. Картина уже собрала по миру около более $ 192 млн при бюджете в $ 80 млн. В России фильм впервые был показан на больших экранах 29 июня.