Челябинская область, 3 июля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. В затонувшей в Чесменском районе Челябинской области лодке находились девять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уильям Тернер. Кораблекрушение

Среди находившихся в лодке были мужчина и восемь детей. После опрокидывания лодки четверым детям удалось спастись. На помощь тонувшим с берега бросились двое мужчин.

В результате мужчина в лодке, четверо детей и двое спасателей погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 2 июля на озере «Максим», принадлежавшем одному из утонувших. Отдыхающие отмечали выпускной. Трагедия затронула три семьи.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже распорядился выплатить компенсации семьям погибших.

Причиной опрокидывания лодки стал её перегруз. Также на людях не было спасательных жилетов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.