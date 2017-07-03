Москва, 3 июля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро демонстрирует стабильность и останется таким ближайшую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июля заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Между тем, цены на нефть демонстрируют рост — стоимость одного барреля марки Brent достигла 47,9 долларов за баррель. Однако, по словам Люшина, на российскую валюту это практически не повлияло.

«Хоть рубль и получает поддержку от дорожающей нефти, российская валюта в целом потеряла привязку к сырью. Это вызвано опасениями игроков и продолжающимся притоком спекулятивного капитала. Скорее всего, волатильность будет увеличиваться к концу недели, но рубль пока будет оставаться стабильным», — отмечает Люшин.

При этом, по его словам, ни министерство экономического развития РФ, ни инвесторы не ожидают серьезных колебаний по рублю до конца года.

«Учитывая состояние рынка нефти, рубль может попытаться тестировать отметку в 58,55 по доллару и 66,85 по евро, но пока активность вряд ли будет высокой», — считает Люшин.

По его словам, игроки будут ожидать развязки геополитического кризиса на Ближнем Востоке и только после этого можно будет говорить о каких-то резких изменениях настроений.

«На поведение инвесторов также повлияют итоги грядущей встречи G20, на которой увидятся президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп», — уверен Люшин.