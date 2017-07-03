Орел, 3 июля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Орле продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, пронесшегося через областной центр вечером 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленное дерево

30 июня в результате прохождения атмосферного фронта через регион без света остались жители ряда районов в области, а в столице региона сильный ветер повредил кровли нескольких домов, повалил десятки деревьев.

Как сообщили в администрации города, к работам по ликвидации последствий приступили сразу: в первую очередь работы проводилась на тех объектах, где было затруднено движение транспорта и созданы аварийные ситуации.

Порывистый ветер повредил кровлю 11 многоквартирных домов — сейчас поврежденные участки закрыты временным материалом, в администрации обещают в ближайшее время провести ремонтные работы.

По данным мэрии, по 24 адресам в городе были повалены деревья — как во дворах, так и на улицах. Результатом стало и отключение электроэнергии из-за повреждения ЛЭП. К вечеру 1 июля работы завершили.

В МЧС сообщают, что спасатели выезжали на уборку поваленных деревьев более 30 раз, преимущественно — в областном центре. На Кромском шоссе дерево упало на трамвайные провода, на бульваре победы упавшее дерево преградило путь машине скорой помощи. Пострадали и квартиры жителей Орла — в МЧС рассказали, что 30 июня спасателям пришлось демонтировать оторванную ветром балконную раму.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня и 1 июля через территорию Центрального и Поволжского федеральных округов прошел мощный циклон. Сильные ливни, грозы, при штормовом ветре прошли в Московском регионе, в Тульской, Владимирской, Воронежской, Орловской областях. В Тульской области основной удар стихии пришелся на город Ефремов: там ветер срывал кровлю с домов, валил деревья. Среди поврежденных зданий — две школы, два детских сада, поликлиника, суд, два ДК, ЗАГС, роддом, 18 многоквартирных домов. Травмы получили три человека.