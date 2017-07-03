Нарьян-Мар, 3 июля, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Статус долгостроя на территории Ненецкого округа имеют около 20 объектов, заказчиком на строительство которых является Заполярный район. Сумма бюджетных средств, направленных на стройки, которые уже несколько лет числятся, как незавершенные, превышает три миллиарда рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

Anton Starikov Деньги

В числе долгостроев района в основном объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы, дома для сельских жителей.

Пожалуй, самым ярким примером долгостроя является школа на 300 мест в поселке Красный. Ее начали строить в 2012 году. По условиям контракта, который администрация Заполярного района заключила с ООО «Леро», сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен был в декабре 2014 года. На сегодняшний день, спустя четыре с половиной года с момента заключения контракта, готовность объекта составляет 95 процентов. Долгострой уже обошёлся бюджету в полмиллиарда рублей.

Основной проблемой на объекте сегодня является система электропроводки, специалисты сейчас проводят анализ соответствия выполненных работ проектным решениям. Кроме того, подрядчику предстоит провести работы по благоустройству пришкольной территории.

«Новая школа в Красном — памятник человеческому умению находить оправдания в любой ситуации», — написал глава региона Игорь Кошин на своей странице в социальной сети.

В настоящее время власти взяли эту стройку на ежедневный контроль, чтобы успеть сдать объект к 1 сентября 2017 года.