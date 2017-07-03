Киев, 3 июля, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко и весь белорусский народ с Днем независимости Белоруссии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Белоруссия

В своем поздравительном письме Порошенко отметил, что развитие добрососедских белорусско-украинских отношений, основанных на принципах равноправного партнерства и доверия — важнейший приоритет двустороннего взаимодействия Украины и Белоруссии. Президент заявил об активизации многостороннего сотрудничества между Киевом и Минском.

«Эффективная координация совместных усилий по реализации задач практического характера способствует успешной имплементации договоренностей, достигнутых во время нашей встречи в апреле. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Украину станет еще одним важным шагом на пути углубления конструктивного диалога между двумя странами», — сказал Порошенко.

Кроме того, украинский президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком посту, а дружественному белорусскому народу — мира и процветания.

Напомним, в апреле 2017 года Порошенко заявлял, что Александр Лукашенко принял приглашение и летом 2017 года совершит официальный визит в Киев. «Я хочу подтвердить, что я пригласил глубокоуважаемого господина президента посетить Украину летом этого года с официальным визитом. Я благодарю глубокоуважаемого господина президента, что это приглашение было принято. И теперь уже наши службы, министры, комиссия имеют совершенно четкую дату, под которую надо будет подготовить необходимые для подписания документы, которые будут способствовать расширению нашего сотрудничества», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Лукашенко заверил Порошенко, что белорусско-российские учения «Запад-2017» не превратятся в подготовку вторжения на Украину. «Петр Алексеевич и весь украинский народ знают нашу позицию — мир и только мир. Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Нравится это кому-то или не нравится…, но мы родные люди. Мы всегда жили вместе, особенно на этой территории. Нас никто не может разделить… Мы родные люди, мы можем только прийти к вам или, как я говорил, приехать на тракторе, помочь вам пахать землю, если это нужно. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет иной цели. И это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа», — сказал Лукашенко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак заявляли, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции на Украину.