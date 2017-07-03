Челябинск, 3 июля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. К урегулированию вопроса застройки мемориального комплекса «Золотая гора» расположенного в черте города Челябинска, подключились региональные минкульт и Общественная палата. Администрация города планирует провести юридическую экспертизу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Esosedi.ru «Золотая горка»

«Ко мне обратились жители Челябинска, обеспокоенные планами застройки так называемого района Золотой горки. Насколько мне известно, в 1992 году Золотая гора обрела статус памятника истории областного значения. Я прошу детально, серьезно разобраться в этом вопросе, провести грамотную разъяснительную работу с населением», — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона сослался на заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости благоустройства городов и поселков, особенно областных центров. Но при этом Дубровский считает, что «это нужно делать, не допуская кощунства».

Глава города Челябинска Евгений Тефтелев доложил губернатору Борису Дубровскому о проводимом механизме согласования планов благоустройства с жителями. Такой процедурой, заявил Тефтелев, является практика проведения публичных слушаний. Именно они и проводились накануне, 29 июня 2017 года, под эгидой Управления архитектуры челябинской администрации. При этом градоначальник отметил, что разрешение на застройку территории были выданы еще в 2012—2013 годах.

«Краеведы сегодня обеспокоены этой ситуацией. По результатам публичных слушаний принято решение провести основательную юридическую экспертизу», — сообщил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Общественники заявляют, что наблюдается «отбрасывание» темы гражданских жертв, они уступают место перед чисто коммерческими интересами застройщиков городских территорий.

«Сейчас происходит следующий и вполне закономерный шаг. Когда вся забота о памяти умерших сводится к дежурным мероприятиям, то не стоит и удивляться тому, что ее, эту самую память, могут в прямом смысле сровнять с землей. Человеческие судьбы стали картой в политической игре, ради сиюминутных интересов, картой сыгранной и более не нужной», — сообщил руководитель исторического направления регионального челябинского отделения общественного движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков.

Кроме этого он напомнил о некомпетентном отношении администрации Челябинска к вопросу исторической достоверности цифр, транслируемых на официальном уровне.

«Краткая история комплекса такова — был открыт в разгар перестройки лично гражданином Сахаровым, на месте бывших золотых копей, где якобы погребены останки одиннадцать тысяч жертв сталинского террора. Якобы потому, что в 1989 году там были найдены останки 350 человек, чья судьба никого по большому счету не интересовала. Люди безо всякого расследования были заочно записаны на совесть Сталина, а на месте их упокоения появился мемориал и импровизированное кладбище, созданное потомками людей, чья судьба остается неизвестной с конца тридцатых», — отметил Дмитрий Пермяков.

Напомним, челябинская городская администрация ежегодно проводит у мемориального памятного знака «митинг реквием» по жертвам политических репрессии. В мероприятии принимали участие общественные и религиозные деятели, потомки репрессированных сограждан. До 2013 года на официальном сайте администрации города Челябинске сообщалось об 11 тыс. «расстрелянных и замученных в годы репрессий». На запрос общественников движения «Суть времени» о достоверности цифр, из администрации поступил ответ о досадной оплошности, — сотрудница воспользовалась данными из Википедии.

Отметим, достоверных данных, что в шахтах найдены останки жертв политических репрессии никем не представлено. Участники челябинского представительства общественного движения «Суть времени» настаивают на проведении работ по установлению всех обстоятельств гибели и захоронения людей в районе «Золотой горы». Краеведы, работники Челябинского областного архива, представители научной интеллигенции Южного Урала, заявляют о «белых пятнах» в истории «Золотой горы» и о необходимости выявления фактов.