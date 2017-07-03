Киев, 3 июля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. По его словам, техника заехала во двор здания парламента 3 июля в 7:10 утра. Официальных заявлений от правительства пока не было, поэтому точная цель прибытия техники неизвестна.

Mstyslav Chernov Украинский БТР во время Евромайдана

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Ницой отметил, что, возможно, правительство таким образом начинает подготовку к показу последних образцов украинской военной техники, либо Киев готовится к массовым провокациям и усиливает безопасность парламента.

Напомним, в Киеве у здания Верховной рады регулярно проходят митинги и демонстрации против политики правительства. Так, 21 июня у здания парламента прошел митинг, на котором присутствовало около 400 человек, против непрозрачной системы выборы депутатов.

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