Казахстан, 12 февраля, 2007, 13:23 — ИА Регнум. "Как бы это цинично не звучало, смерть Туркменбаши продвинула туркменское общество чуть-чуть вперед, в том отношении, что хотя бы там разуверились в том, что бывает живой Бог". Такую точку зрения сегодня, 12 февраля, в связи с прошедшими выборами главы Туркмении корреспонденту ИА REGNUM высказал казахстанский политолог, советник генерального директора Центральноазиатского фонда развития демократии Нурлан Еримбетов.

Рассуждая по поводу предвыборных высказываний, озвученных в СМИ Гурбангулы Бердымухаммедова о том, что в Туркмении станет доступным для простых граждан интернет, он отметил, что несмотря на изолированность Туркмении, она не может не считаться с зарубежным общественным мнением. "Но по поводу интернета, учитывая, что у граждан Туркмении нет дома компьютеров, об этом может сказать любой диктатор", - сказал Нурлан Еримбетов. Рассуждая о том, может ли Туркмения в перспективе присоединиться к СНГ, он подчеркнул, что в современном мире все страны стремятся к какому-либо союзу. "Сейчас я замечаю, что все страны стремятся хоть к какому-то союзу, вокруг трубопровода ли, вокруг ли атомной бомбы, моря ли, поэтому я считаю, что Туркмения, как любая другая страна, просто обречена на союз с кем-то. Хорошо, если бы это был союз с СНГ, где их еще понимают, где они еще могут на что-то рассчитывать. Еще с советских времен там сохранились какие-то кадры, знания. Я думаю, что эта попытка просто неизбежна", - отметил он.